Sot në ambientet e Ministrisë së Financave kemi pasur takim me Shoqatën e Bankave të Maqedonisë, kemi biseduar për mjetet që janë pjesë e kredisë nga Qeveria hungareze, tha kryeministri i Qeverisë Hristijan Mickoski.

Takimin do ta ndaja në tri pjesë:

Pjesa e parë është ajo që i referohej maturimit, kohëzgjatjes etj. Pjesa e dytë është dëshira për të marrë pjesë në projekt dhe pjesa e tretë lidhet me interesin, theksoi ai në deklaratë.

Do të filloj nga pjesa e dytë se ata dëshirojnë të marrin pjesë ashtu siç është pa dyshim edhe Shoqata e Bankave të Maqedonisë, anëtarët dhe anëtarët e saj dhe të gjithë shprehën dëshirën për të marrë pjesë në këtë proces nga ajo që dëgjova nga përfaqësuesit e tyre.

Për sa i përket afatit, ne mbajtëm të njëjtat qëndrime të përbashkëta, se në varësi të kërkesave të klientit, do të citojmë formulimin deri në një periudhë mospagimi trevjeçare dhe një afat shlyerjeje deri në 15 vjet.

Për shkak se anëtarët thanë se ka klientë individualë që mund të dëshirojnë një afat më të shkurtër dhe prandaj themi deri në tre vjet dhe deri në 15 vjet shlyerje, shtoi Mickoski.

Norma e interesit do të negociohet edhe këtë javë dhe pres që në fund të javës së ardhshme të ketë një lloj qëndrimi lidhur me atë çështje dhe në atë mënyrë do ta mbyllnim të gjithë këtë dhe do të fillonim ta aplikonim dhe duke e transferuar në ekonomi, tha Miskoski.