Sot shënohen 33 vjet nga sjellja e kushtetutës së parë në 1991. Me sjelljen e Kushtetutës si akt më i lartë juridik, lindi edhe shpresa e qytetarëve për një jetë më të mirë, për shtet demokratik ku do të sundojë e drejta që do të kontribuojë në ndërtimin e shtetit ligjor, shkruan kryetari i gjykatës kushtetuese, Darko Kostadinovski.