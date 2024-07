Kryeministri Hristijan Mickoski zbuloi sot se pse me ardhjen e tij në detyrë kishte shpallur kredi prej një miliardë eurosh dhe ditëve të fundit u zyrtarizua bashkëpunimi me Hungarinë në vlerë prej 500 milionë euro.

Kemi premtuar një miliard dhe kemi sjellë më shumë, por vetëm kur është e nevojshme. Aktualisht na duhen 500 milionë euro, nga të cilat 250 nevojiten për komunat dhe për financimin e projekteve të tyre. Qytetarët duan projekte reale, jo histori. 250 milionë eurot e tjera duam t’i japim me të njëjtat kushte për biznesin dhe kompanitë. Kushtet që kanë në treg janë të paktën dy herë më të këqija – 6% interes dhe pa grejs periudhë… Sot në biznes është arritur deri aty sa kush nuk ka nevojë për kredi merr kredi. Ai që ka nevojë nuk mund ta marrë sepse kërkon gjithçka, nga çertifikata e lindjes deri tek e fundit. Ne themi se kjo është mbështetje, tha Mickoski gjatë vizitës në terren në komunën e Ohrit, duke marrë pjesë në gurthemelin e një sallë sportive në fshatin Leskoec të Ohrit.

Sipas Mickoskit, aktualisht kemi një eurobond që paraardhësit e tij, siç thotë ai, e kanë marrë në kushte jashtëzakonisht të këqija.

Pse duhet të marrim 500 milionë euro tani, që qytetarët të paguajnë interes, kur mundemi në janar? Korniza është e hapur për ne. Pse të paguajmë tani 10-15 milionë euro, do të bëjmë edhe 30 salla të tilla në Maqedoni. Pse të shpenzohen ato para? Duhet të kesh një koncept. Të gjithë e dinë për paratë. Ideja është të bësh diçka nga asgjëja. Është e lehtë, po të kisha para, kjo do të quhej Zvicër dhe gjithçka do të ishte ndryshe. Qëllimi i asgjëje që na lanë, të bëjmë më shumë. Ne jemi duke luftuar për të ofruar më shumë. Për sa kohë të jem unë kryeministër, nuk do të lejoj që të varemi nga dikush tjetër, por vetëm nga qytetarët – ata nuk paguajnë dhe ne punojmë për ta. Kurrë nuk do ta sjell Maqedoninë në pozitë vartëse, tha kryeministri duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.

Maqedonia do të marrë hua nga Hungaria me 500 milionë euro kredi, me kamatë 3.25 për qind, grejs periudhë trevjeçare dhe afat shlyerje 12 vjeçare, që është gjithsej 15 vjet.