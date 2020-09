Mickoski: Jankullovska është shënjestër sepse ishte sekretare e përgjithshme e VMRO-së, e gjykuan pa prova sepse zgjodhi të mos i shërbejë Zaevit.

Mafia në pushtet shpenzoi mbi 8 milion euro për vetura zyrtare, ndërsa për furnizim të një automjeti zyrtar të cilin e ka shfrytëzuar pushteti i Zaevit, Gordana Jankullovska do të shkojë në burg.

E gjykuan pa prova sepse nuk lejoi t’i shërbejë Zaevit. Kjo nuk është kurrfarë drejtësie, por mënyrë të hiqet vëmendja e skandaleve të vërteta, krimit dhe mossuksesit të mafisë në pushtet.

Jankullovska ishte sekretare e përgjithshme e VMRO-DPMNE-së dhe këtu shënjestra nuk është Jankullovska, por VMRO-DPMNE.-ja.

Ky vendim i gjykatës është një ditë pas kokës së përgjakur të Palevskit, dhe prejse gjyqësia dhe gjithë prokuroria i lëshoi dhe i ka amnistuar të gjitha skandalet e mafisë.

Dhe mos haroni, Gorde është nënë e një engjulli të vogël, por edhe kjo do të kaloj, ndërsa turpi i Zaevit dhe mafisë për torturën e tillë do të mbetet. Mafia nuk duhet të frikohet nga hakmarrja, por nga drejtësia, edhe ajo një ditë do të vjen.

Qendra për komunikime e VMRO-DPMNE-së