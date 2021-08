Lideri i OBRM-PDUKM-së Hristijan Mickoski në Facebook shkruan se Filipçe njoftoi përfundimin e epidemisë në gusht ose shtator, ndërsa sot kemi një rritje të madhe të të infektuarve dhe të vdekurve.

“45 ditë më parë, ai na bindi për herë të pestë që në gusht ose më së voni në fillim të shtatorit, ata do të shpallnin fitoren mbi epideminë, ndërsa sot kemi 588 të infektuar dhe 8 të vdekur.

Ata vrapuan pas komisioneve nga ndërmjetësit e dyshimtë aziatikë dhe në vend që të luftonin për të marrë një vaksinë plus ata ofruan masa si në mesin e shekullit të 20-të.

Ata i ndanë njerëzit për para dhe pushtet bosh.

Paketa e re e masave anti-covid i ndan njerëzit dhe nuk ndihmon. Ata pyesin se çfarë ju nevojitet: Nevojitet një sistem që përfshin hapa të sistemit. Ajo që kemi sot është të merret me pasojat e mungesës së një sistemi. Fatkeqësisht, edhe kësaj radhe paguhet me jetë njerëzore ka përgjegjësi …, kështu që për pak më shumë se 2 muaj qytetarët vendosin nëse kjo paaftësi, mungesë idesh, krimi, korrupsioni, turpi dhe poshtërimi do të vazhdojë apo njerëz me energji të reja, dija dhe qëllimet do ta kthejnë Maqedoninë në rrugët fitimtare”, shkruan Mickoski.