Kryetari i OBRM-PDUKM-së, Hristijan Mickoski sot reagoi ndaj deklaratës së Oliver Spasovskit, i cili tha se opozita vepro dhe mendon në mënyrë fëmijërore.

“Në vend që të harxhoni kohë me mua dhe nëse gjysmën e asaj kohe e shpenzonit në punë, sot nuk do të ishim të parët në krim dhe korrupsion në Ballkan, regjim hibrid dhe të fundit për nga rritja ekonomike dhe investimet”, tha Mickoski.

Ai thotë se do ta mposhtë koalicionin e krimit.

“Githë koalicionin e krimit me popullin do ta fitoj dhe e di se po bleni, kërcënoni, reni, vjedhni, bëni trysni, po kësaj radhe asgjë nuk do t’ju ndihmoje”, u shpreh Mickoski.