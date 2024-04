Meta prezantoi të mërkurën çipin e ri të trajnimit të inteligjencës artificiale (AI) që mbështet produkte dhe shërbime të reja gjeneruese të AI.

Firma globale e teknologjisë me bazë në SHBA tha se gjenerata e saj e ardhshme Meta Training and Inference Accelerator – MTIA, është pjesë e investimit në rritje të kompanisë në infrastrukturën e saj të AI që do të plotësojë infrastrukturën e saj ekzistuese dhe të ardhshme të AI për të ofruar përvoja të reja dhe më të mira në të gjithë produktet dhe shërbimet.

Kompania zbuloi vitin e kaluar MTIA v1, përshpejtuesin e saj të gjeneratës së parë të konkluzioneve të AI që ishte projektuar në shtëpi me ngarkesat e punës së AI të Meta.

“Ky version i ri i MTIA më shumë se dyfishon gjerësinë e bandës llogaritëse dhe të memories së zgjidhjes sonë të mëparshme duke ruajtur lidhjen tonë të ngushtë me ngarkesat tona të punës. Është krijuar për t’i shërbyer në mënyrë efikase modeleve të renditjes dhe rekomandimeve që ofrojnë rekomandime me cilësi të lartë për përdoruesit,” thuhet në deklaratë.