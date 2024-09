Me titullin “Vazhdojnë provokimet nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, i cili përsëriti se do ta quajë vendin e tij “Maqedoni”, duke iu referuar “të drejtës së tij njerëzore”.

Kjo përfaqëson të drejtën time për shprehje (të lirë). Unë e thashë këtë. Aty ku duhet respektuar Kushtetuta dhe ligjet, unë duhet t’i respektoj ato. Më pëlqen apo jo është çështje tjetër. Më pëlqen apo jo, mund ta them diku tjetër. Ndërsa unë e kryej këtë funksion, ku duhet respektuar Kushtetuta dhe ligji. Por e drejta ime për shprehje të lirë, e drejta e fjalës (të lirë) është një e drejtë e patjetërsueshme. Dhe, po, e përdor termin “Maqedoni” dhe do ta përdor termin “Maqedoni” sepse është e drejta ime njerëzore dhe askush nuk mund ta ma marrë atë”, tha Mickoski në një intervistë për një podcast në Shkup. “Unë kam qenë nga ata politikanë që para pesë vitesh thashë se Doovoro nga Prespa është realitet, por se është i keq, i dëmshëm, po, do ta them edhe një herë – citon “Etnos” deklaratën e Mickoskit.

As gazeta “Prototema” nuk është më e butë ndaj Mickoskit me titullin “Mickoski sërish sfidon: Unë e përdor dhe do ta përdor termin Maqedoni, është e drejta ime”.

Me të njëjtat fjalë e sulmojnë Mickoskin edhe televizionet .„Sky“ dhe „Меga“

Sa i përket Bullgarisë, më së shumti janë prekur nga njoftimi i Mickoskit se këtë muaj do të shkojë në Bruksel për të paraqitur propozimin për ndryshime kushtetuese me efekt të vonuar kërkesa e fundit dhe që pas kësaj të mos ketë kushte të reja dhe të reja nga Sofja.

Për këtë është thirrur ish-ambasadori në Maqedoni, Angel Dimitrov dhe kryetari aktual i komisionit bullgar të historisë.

Ai beson se i ashtuquajturi propozim francez nuk është qëndrim bullgar por evropian.

Ky është, në njëfarë kuptimi, qëndrim i vetë Republikës së Maqedonisë, duke qenë se është miratuar në Kuvend. Domethënë, ka një sjellje politike të qeverisë së re që vë në pikëpyetje jo vetëm marrëdhëniet dypalëshe dhe të gjitha marrëveshjet e nënshkruara mes dy vendeve tona, por edhe atë që pritet nga BE-ja për të cilën ata aspirojnë.