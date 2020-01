Sa prej nesh besojnë në fuqinë e numrave? A e dini pse 13-a konsiderohet numër ters? Po 31-shi pse konsiderohet si fatsjellës? Që në lashtësi, numerologjia është konsideruar si shkenca e interpretimit të numrave, duke përcaktuar karakteristikat e individit dhe pse jo të ardhmen.

3, 9, 12, 15, 21, 29, 30: Nëse keni lindur në një prej këtyre datave, e sigurt që me ju nuk mërzitesh lehtë pasi jeni ndër njerëzit më krijues që mund të ekzistojnë. Njohës të mirë të botës së artit dhe kulturës, juve u pëlqen t’i shihni gjërat nga të gjithë këndet, me qëllim që të krijoni një imazh sa më të mirë në kokën tuaj. Nëse ndieni që doni të përfshiheni në ndonjë lloj aktiviteti krijues, atëherë duhet t’ia nisni menjëherë. Do të befasoheni vërtetë se sa të mirë jeni.

1, 10, 18, 19, 27, 28: Të lindurit në këto data janë pa diskutim liderë të lindur. Nuk ndalen para asgjëje derisa arrijnë objektivat e tyre. Shumë modestë dhe tejet të guximshëm në mënyrën si paraqiten, ata janë shumë të sigurtë dhe mirëkuptues për botën që ju rrethon.

2, 6, 7, 11, 20: Nëse keni lindur në këto data, jeni ndër njerëzit më të dhembshur dhe të dashur në botë. I përballoni problemet me logjikë dhe arsye të shëndoshë, duke u siguruar që e kuptoni cdo gjë në tërësinë e vet, para se të merrni një vendim se si të zgjidhni konfliktet tuaja.

4, 25, 16, 5, 14, 23: Nëse keni lindur në këto data, jeni njerëz aventurierë. Jeta është e bukur kur dilni dhe kërkoni gjëra të reja e të mrekullueshme, që nuk e keni menduar se kanë ekzistuar më parë.

8, 17, 22, 26, 13, 24, 31: Ju kujdeseni shumë për familjen tuaj dhe për të dashurit tuaj. Pavarësisht se çfarë po ndodh në jetët e tyre, ju jeni gjithmonë aty për ta. E njëjta gjë vlen për miqtë. Miqtë tuaj janë në thelb një familje e dytë.