Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska, sot në konferencë për shtyp informoi se çerdhet do të fillojnë me punë nga 9 shtatori (e mërkurë).

Për shkak të punës me kapacitet të zvogëluar, prioritet për pranim në çerdhe do të kenë fëmijët e prindërve të vetëm dhe fëmijët me të dy prindërit e punësuar, të cilët nuk mund të mungojnë në punë, përcjell

Shahpaska apeloi tek prindërit, që nëse kanë mundësi që fëmijët t’i lënë në shtëpi nën përkujdesjen e dikut, ta bëjnë këtë dhe të mos i dërgojnë në kopshte.

Ndërsa nga ana tjetër ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, e prezantoi protokollin për punën e kopshteve.

“Qëndrimi i fëmijëve do të rregullohet ashtu që të mos mund të kenë kontakt fëmijët të moshave të ndryshme. Të gjithë të punësuarve dhe fëmijëve gjatë hyrjes në objekte do t’u matet temperatuara”, tha Filipçe.

Nëse prindërit vërejnë simpoma tek fëmijët, nuk duhet t’i dërgojnë ata në çerdhe.

Filipçe tha se do të ndalohet përdorimi i lojërave të cilat nuk lahen dhe nuk mund të dezinfektohen.