Kuvendi me 88 vota “pro” dhe 22 “kundër” miratoi ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, me çka krijohen kushtet për formimin e qeverisë së re e cila duhet të udhëhiqet nga lideri i VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski.

Për ndryshimet e Ligjit votuan deputetët e VMRO-DPMNE dhe koalicionit, të VLEN dhe të partisë ZNAM, si dhe deputetët e Frontit Evropian të udhëhequr nga BDI. VMRO-DPMNE dhe Forumi Evropian mbrëmë njoftuan se kanë arritur marrëveshje për mbështetjen e ndryshimeve, si dhe për themelimin e një komisioni ad hoc në Kuvend për përfaqësim të drejtë.

Gjatë debatit për ligjin, folën deputetët e LSDM-së, të cilët paralajmëruan se ky riorganizim i ministrive dhe i administratës shtetërore nuk është reformë, por është i motivuar politikisht për të plotësuar nevojat e koalicionit të ri qeveritar. Siç thanë ata, ndryshimet ndryshojnë 31 nene të ligjit dhe gjithashtu nuk parashikohet se cili do të jetë implikimi financiar dhe projektligji bartet pa analizë dhe debat.

Deputetja Bisera Kostadinovska Stojçevska nga LSDM-ja tha se Administrata për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore nuk është e paraparë në këto amendamente, që sipas saj do të thotë se këtu ndalet shqetësimi i qeverisë së ardhshme për trashëgiminë kulturore. Ai theksoi se në vitin 2021 është përgatitur një analizë funksionale, e cila tregon se si duhet të duket Ministria e Kulturës.

Sipas Slavjanka Petrovska, mazhoranca nuk mund të kishte një fillim më të mprehtë. – Në dhjetë ditë e ke thyer fjalën tri herë. Dhe për këtë ju heshtni gjithë natën, por bërtisni nga një vend, tha Petrovska.

Deputeti lexoi deklaratën e VMRO-DPMNE-së dhe Frontit Evropian në mbështetje të ndryshimeve, si dhe disa deklarata të liderit të VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në të cilat ai flet kundër BDI-së dhe LSDM-së.

Pas koalicionit të sotëm, shtrohet pyetja se kush në prehër është ulur, tha Petrovska.

Vendimin e BDI-së dhe Frontit Evropian e ka sqaruar koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së, Blerim Bexheti.

Propozimi i përfaqësuesit Mickoski është bartja e pushtetit nga një institucion në tjetrin dhe mund të ketë logjikë efikasiteti. Ne vlerësojmë që një ndërhyrje e tillë duhet të merret parasysh seriozisht, por do t’ia lëmë kohës nëse do të arrihet një efikasitet i tillë. Natyrisht, si dy forca që kanë legjitimitet dhe koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe Forumi Evropian, sot diskutuam me një qëllim për shqetësimet që kemi në fushën e inspektoratit për gjuhën shqipe dhe institucioneve të tjera që bëjnë pjesë. të këtij ligji, tha Bedjeti. Ne ramë dakord, shtoi ai, për të krijuar një komision ad hoc për përfaqësim të drejtë.

Amar Mecinoviq nga Levica theksoi se ekspertët dhe akademikët nuk janë të përfshirë në ndryshimin e një ligji të tillë sistemik.

Ju veproni sikur keni një mandat nga Zoti dhe jo nga njerëzit. Gjithçka është vënë në rrugën e duhur në mënyrë që të fillojë skema e shlyerjes së borxhit ndaj elitave që ju detyroheni, tha Mecinoviç.

Kjo popullsi ka nevojë për më pak ministri dhe është e palogjikshme, sipas tij, që puna të shkrihet me ekonominë. – Kjo është pasqyra e autoritarizmit tuaj, tha Mecinoviq.

Dimitar Apasiev nga Levica beson se ndryshimet janë shkruar me nxitim.

Ligji është ligj sistematik dhe merret me dy të tretat e shumicës, procedura nuk mund të mos jetë komplekse. Nuk e di pse nxitoni ligjin, keni njëzet ditë kohë për të formuar qeveri, tha Apasiev.

Janë duke u prezantuar pesë ministri të reja dhe të paktën katër nga këto 20 ministri, thotë ai, nuk janë të nevojshme.

Nuk duhet të ekzistojë Ministria e Çështjeve Evropiane, e njëjta Ministri e Vetëqeverisjes Lokale, Ministria e ardhshme e Transformimit Dixhital dhe deri diku Ministria e Sportit. Një ministri thelbësore që prisja të gjeja është Ministria e Urbanizmit, tha Apasiev, i cili mendon se disa nga ministritë duhet të jenë në qytete të tjera të vendit. Është për t’u habitur që inspektoratet po largohen.

Apasiev tha se deputetët e së majtës do të votojnë kundër miratimit të amendamenteve sepse VMRO-DPMNE nuk e ka pranuar propozimin për një njësi zgjedhore.

Miratimi i ndryshimeve në Ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore është hyrje në formimin e qeverisë së re ndërmjet koalicionit të udhëhequr nga VMRO-DPMNE, VLEN dhe ZNAM. Kryetari aktual Hristijan Mickoski, i cili është edhe propozuesi i ndryshimeve, ka paralajmëruar se qeveria e re mund të formohet para skadimit të afatit njëzetditor që filloi të enjten, më 6 qershor.