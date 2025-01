Mbreti danez ka tronditur disa historianë duke ndryshuar stemën mbretërore për të shfaqur më dukshëm Grenlandën dhe Ishujt Faroe – në atë që është parë gjithashtu si një qortim për Donald Trump, shkruan The Guardian.

Më pak se një vit që nga pasimi i nënës së tij, Mbretëreshës Margrethe, pasi ajo u largua nga pushteti në natën e Vitit të Ri 2023, Mbreti Frederik ka bërë një deklaratë të qartë të synimit për të mbajtur territorin autonom danez dhe ish-koloninë brenda mbretërisë së Danimarkës, transmeton Telegrafi.

Për 500 vjet, stemat e mëparshme mbretërore daneze kanë paraqitur tre kurora, simbolin e Unionit Kalmar midis Danimarkës, Norvegjisë dhe Suedisë, i cili u drejtua nga Danimarka midis 1397 dhe 1523. Ato janë gjithashtu një simbol i rëndësishëm i fqinjit të saj Suedisë.

Por në versionin e përditësuar, kurorat janë hequr dhe janë zëvendësuar me një ari polar dhe dash më të spikatur se më parë, për të simbolizuar respektivisht Grenlandën dhe Ishujt Faroe.

Lëvizja vjen në një kohë të tensionit të shtuar mbi Grenlandën dhe marrëdhëniet e saj me Danimarkën, e cila vazhdon të kontrollojë politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë.

Presidenti i ardhshëm i SHBA-së, Trump muajin e kaluar tha përsëri se dëshiron që SHBA të blejë Grenlandën dhe kryeministri i Groenlandës, Múte Egede, kohët e fundit akuzoi Danimarkën për gjenocid në përgjigje të hetimeve të skandalit të kontraceptivëve të detyruar të viteve 60 dhe 70.

Në fjalimin e vetë Egede për vitin e ri, ai përshpejtoi thirrjet për pavarësinë e Grenlandës dhe bëri thirrje që “prangat e epokës koloniale” të hiqen.

Djali i Trump, Donald Trump Jr, pritej të vizitonte Grenlandën të martën, tha një zyrtar i qeverisë lokale për Reuters, duke shtuar se ishte një vizitë private dhe se ai do të regjistronte materiale për një podcast dhe nuk do të takohej me asnjë zyrtar lokal.