Pesë profeci rrëqethëse për vitin 2023 janë bërë nga astrologu i njohur francez, Nostradamus. Pasi parashikuan se Mbreti Charles III ishte vendosur të abdikonte brenda disa ditësh nga marrja e detyrës pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth, ndjekësit besnikë të Nostradamus analizuan se çfarë tjetër mund të ndodhte në vitin 2023 nga parashikimet e francezit.

Së pari, lufta në Ukrainë e shkaktuar nga pushtimi rus, sipas Nostradamusit, do të marrë përmasa edhe më të mëdha dhe do të zhvillohet në Luftën e Tretë Botërore. Parashikimi bazohet në një frazë të francezëve, e cila thotë: “Shtatë muaj Lufta e Madhe, njerëzit do të vdesin nga ligësia”.

Megjithatë, astrologu francez mund t’i referohet mosmarrëveshjes së Azisë Juglindore midis Kinës dhe Tajvanit dhe mundësisë së konflikteve të lidhura me armët bërthamore. Konflikti mund të rrezikojë të përshkallëzohet pasi SHBA njoftoi se do të rrisë mbështetjen e saj për Tajvanin, duke miratuar një faturë prej 6.5 miliardë dollarësh për të mbështetur mbrojtjen e vendit kundër Kinës. Megjithatë, nëse dikush jeton në Rouen, një qytet që ndodhet në veri të Francës, mund të marrë frymë lehtësisht, pasi sipas parashikimit të Nostradamusit nuk do të kërcënohet.

Parashikimet e Nostradamusit, megjithatë, nuk kanë të bëjnë vetëm me fatkeqësitë. Astrologu francez shkroi se mund të ketë një zbulim të madh hapësinor në vitin 2023. Konkretisht, që njerëzit do të jenë në gjendje të vizitojnë Marsin vitin e ardhshëm.

Nostradamus ka profetizuar gjithashtu për Papa Françeskun duke thënë se udhëheqësi fetar do të largohet deri në vitin 2023, me një lider tjetër kërcënues që do të zërë vendin e tij.

“Në persekutimin e egër të Kishës së Shenjtë Romake, do të ulet Pjetri Romak, i cili do t’i udhëheqë delet nëpër shumë sprova dhe kur ato të mbarojnë, qyteti i shtatë kodrave do të shkatërrohet dhe Gjykatësi i tmerrshëm do të gjykojë popullin e tij. Fundi”, thotë ai.

Së fundi, astrologu parashikoi se e gjithë bota do të ndryshojë në mënyrë domethënëse ose thjesht do të jetë “fundi i kohërave”, në varësi të mënyrës se si e vlerësojnë të gjithë. Nostradamus flet gjithashtu për një “rend të ri botëror” që do të shohë aleancën e dy forcave – potencialisht burri dhe gruaja – të bashkohen. Mesa duket, bëhet fjalë për barazinë e dy gjinive, të cilën ai e parashikon, megjithatë, se nuk do të zgjasë shumë.