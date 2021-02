Unioni i nxënësve të shkollave të mesme bënë të ditur se nga 6 shkurti deri më 12 shkurt përkohësisht do të ndalojnë bojkotimin e mësimit.

“Pas takimeve tona me deputetët e Kuvendit, Unioni i nxënësve të shkollave të mesme është i sigurt se ka mbështetjen e më shumë se 70 deputetë në Kuvend. Kuvendi i Përgjithshëm i Unionit vendosi që përkohësisht të ndalojë bojkotimin e mësimit nga 6 deri 12 shkurti 2021, ndërsa kjo do të thotë se më 5 shkurt do të bojkotohet”, thuhet në njoftim.

Ata sqarojnë se bojkotimi i tyre është pasojë e mosdëgjimit të problemeve të tyre, argumentet dhe propozimet konkrete.

“Neve na duhet mësim cilësor dhe ndryshim të maturës shtetërore dhe zhvillim i mëtejshëm arsimor dhe profesional. Për këtë shkak, Unioni u len mundësi dhe kohë institucioneve që t’i pranojnë dhe t’i zbatojnë kërkesat tona”, thuhet në njoftim.

Ndryshe, nxënësit e shkollave të mesme nisën të bojkotojnë mësimin për shkak se kërkojnë që të ulet numri i lëndëve në maturë shtetërore nga katër në dy.

Ministrja Mila Carovska theksoi se nuk ka opsion tjetër përveç zbatimit të maturës.