Më 17 maj do të nënshkruhet një marrëveshje granti në vlerë prej 3 milionë eurosh, e cila do të financojë rikonstruimin e 30 sallave ekzistuese sportive të shkollave fillore dhe të mesme në vend, si dhe do të sigurojë pajisje të reja sportive për gjithsej 50 salla sportive në kuadër të shkollave bazë, ka njoftuar në Facebook ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri.

“Këto janë objekte ku sipas analizave të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës vërehet nevoja më e madhe për investime për përmirësimin e kushteve për sport dhe rekreacion, si bazë për zhvillimin e duhur fizik dhe mendor të të rinjve dhe ndërtimin e brezave të shëndetshëm studentor. Në fillim të mandatit tim, kam thënë se investimi në infrastrukturën arsimore do të jetë një nga prioritetet kryesore në punën time dhe kjo do të jetë një arritje e madhe në këtë drejtim. Projekti nuk do të jetë i financuar nga shteti, sepse bëhet fjalë për fondet e pakthyeshme të marra përmes Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor, për çka i jam sinqerisht mirënjohës Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës. Vazhdojmë të punojmë në interes të studentëve dhe të ofrojmë kushte për arsimim më të mirë”, ka shkruar ministri Shaqiri.