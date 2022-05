Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i ngrohtë si dhe me vranësira të vogla deri në mesatare lokale.

Pasdite do të ketë reshje të izoluara afatshkurtëra të shiut, shtrëngata dhe erë të fortë.

Temperatura minimale do të lëvizë në intervalin prej 4 deri në 10 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë në 20 deri në 27 gradë.

Në Shkup do të mbaj mot me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla deri në mesatare.

Do të fryj erë e dobët nga drejtimi verior.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 9, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë.