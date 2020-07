Maqedoni

KSI ka diskutuar për vitin e ri shkollor në Maqedoni, më 10 gusht vendimi për mënyrën e mësimit

Vendimi përfundimtar se si do të fillojë viti i ri shkollor 2020-21 do të bëhet i ditur më së voni deri më 10 gusht. Ministria e Arsimit propozon që procesi mësimor të realizohet me programe të shkurtuara, shkurtimin e vitit shkollor, reduktimin e nxënësve nëpër klasë, puna me ndërrime...