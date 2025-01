Në gjysmën e dytë të këtij viti pritet të Republika e Francës të ja dorëzojë Maqedonisë në dy faza sistemet e mbrojtjes kundërajrore në lartësi shumë të ulëta. Për prokurimin e këtyre sistemeve vendi e ka paguar këstin e parë në fund të vitit 2022, ndërsa pagesat tjera janë bërë gjatë viteve 2023, 2024 dhe i fundit do të bëhet këtë vit, 2025. Sidoqoftë, ende nuk ka datë të saktë se kur do të bëhet dorëzimi, përpos që do të jetë në gjysmën e dytë të vitit, konfirmuan nga Ministria e Mbrojtjes.

“Prokurimi i pajisjeve të mbrojtjes ajrore me rreze të shkurtër për nevojat e Ushtrisë – Sistemi raketor Mistral 3, është në përputhje me angazhimin teknik të nënshkruar me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Francës në shtator 2022. Dorëzimi i këtyre mjeteve është planifikuar të realizohet në dy faza në gjysmën e dytë të vitit 2025”, u përgjigjën nga Ministria e Mbrojtjes.

