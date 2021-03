“Për t’u dalë në ndihmë shtetasve tanë jashtë vendit pasaportat e të cilëve kanë skaduar ose vlefshmëria e tyre skadon këtë vit, do të bëhen ndryshime ligjore në mënyrë që vlefshmëria e këtyre dokumenteve të udhëtimit të zgjatet deri në fund të vitit”.

Këtë e paralajmëroi sot ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani. Ai theksoi se diplomatët tanë me ekipe mobile do i fotografojnë shtetasit tanë jashtë vendit për t’ju lëshuar atyre pasaporta të reja, me çka deri më tani janë lëshuar mbi 7.000 dokumente udhëtimi, por se ka problem me shtetasit e vendit me pasaporta të skaduara që janë në Kinë.

“Nëse ekipet mobile shkojnë në Kinë për t’i fotografuar 12-të shtetasit tanë, ata do të duhet të jenë në karantinë për 30 ditë. Prandaj, gjetëm një zgjidhje tjetër, Ministria e Punëve të Brendshme ta zgjasë vlefshmërinë e pasaportave deri në fund të vitit, me ndryshimit të ligjit, në mënyrë që qytetarët t’i përdorin pasaportat aktuale me datë të skaduar”, tha Osmani.

Ai theksoi se i mohon thashethemet se ka probleme me shkëmbimin dhe lëshimin e pasaportave të shtetasve tanë jashtë vendit dhe se kjo është një fenomen masiv.

“Mënyra më e thjeshtë është me një ndryshim ligjor ta zgjasim kohëzgjatjen e pasaportave të tyre deri në fund të vitit”, tha Osmani, duke shtuar se bota është megjithatë në krizë me pandeminë e Covid-19 dhe ne duhet t’i përshtatemi kushteve të krizës.