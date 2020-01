Sipas raportit të Institutit për Shëndet Publike, gjatë javës së kaluar (nga 13 janari deri 19 janar) në Maqedoni janë regjistruar 1.100 të sëmurë nga gripi, që është një rritje prej 88.7% krahasuar me javën para saj ku u regjistruan 583 të sëmurë.

Nga ISHP presin rritje të numrit për shkak se është kulmi i sezonit të gripit dhe kjo do të vazhdojë gjatë javëve në vazhdim.

Pjesa më e madhe e rasteve apo 689 persona janë prej moshë 15 vjeçar deri në moshë 64 vjeçare ndërsa qyteti me më shumë të sëmurë është Strumica, kurse Dibra kap numrin me më së shumti të sëmurë nga gripi në 100 mijë baorë me 158 raste.

Gjatë sezonit 2019/202, numri i përgjithshëm i të sëmurëve nga gripi është 2.718.