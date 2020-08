Nesër pasdite do të ketë paraqitje të izoluar të shiut të rrëmbyeshëm të shkurtër dhe bubullima.

Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike informon se moti gjatë fundjavës do të jetë jostabil me shi të rrëmbyeshëm dhe bubullima në shumë vende, ndërsa lokalisht proceset do të jenë më intensive në formë të motit të ligë me shi më të rrëmbyeshëm (mbi 10 l për 3 orë), erë e përforcuar dhe paraqitje e bubullimave.

Shi i rrëmbyeshëm lokal dhe bubullima në orët e pasdites do të ketë edhe prej të hënën.