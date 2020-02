Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe reshje të shiut dhe borës. Reshjet e borës më të dendura do të jenë në vendet malore. Gjithashtu do të fryjë erë mesatare nga drejtimi veriperëndimor.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej -4 deri 0 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 6 deri 15 gradë celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme, moti pritet të jetë me vranësira dhe reshjet e shiut dhe borës do të vazhdojnë për disa ditë.