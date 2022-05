Biznesmeni i dënuar Orce Kamçev, dënimin me burg prej një viti për rastin “Perandoria”, nuk do ta vuajë në Shkup.

Kamçev para pesë ditëve e ka informuar Gjykatën Penale të Shkupit se e ka ndërruar adresën e vendbanimit në qytet tjetër, përkatësisht në Ohër. Këtë e ka bërë edhe partneri i tij i biznesit, Nenad Josifoviq.

“Gjykata i ka bërë të gjitha analizat e domosdoshme për ta vërtetuar informacionin e dorëzuar ndërsa pas konstatimit se personat e dënuar gjatë procedurë e kanë ndërruar adresën, Gjykata Penale sipas nenit 7 paragrafit 2 nga Ligji për Shqiptimin e Sanksioneve, sipas të cilit organ kompetent për shqiptimin e sanksionit është gjykata në bazë të vendit të banimit, sot e ka dorëzuar lëndën për procedim të mëtutjeshëm në Gjykatën Themelore në Ohër”, njoftojnë nga Gjykata Themelore Penale, Shkup.

Alsat ka kontaktuar me kryetarin e gjykatës në Ohër, Vasill Batkoski. Ai thotë se lënda për momentin nuk ka arritur në gjykatë ndërsa më pas do t’i ndahet gjykatësit për shqiptimin e sanksioneve. Kjo do të thotë se, Kamçevi dhe Josifoviqi më 1 qershor nuk duhet të paraqiten në burgun e Shkupit në lagjen Shuto Orizarë pasi akti i referimit i dhënë nga Gjykata e Shkupit nuk vlen më. Kamçevi dhe Josifoviqi do të presin datë tjetër që do ta jap gjykatësi i Ohrit. Lartësinë e dënimit që është shqiptuar ndaj Kamçevit dhe Josifoviqit prej një viti burg, ata duhet ta vuajnë në burgun e Strugës i cili është i hapur dhe ofron kushte më të volitshme për dallim nga burgu i Shutkës. Kamçevi dhe Josifoviqi në burgun e Strugës mund të shkojnë për bujtje nëse gjatë ditës kanë obligime pune.

Paraprakisht, Zoran Milevski- Kiçeec ndërroi adresën e vendbanimit dhe fitoi mundësinë që dënimin me burg prej tre viteve për rastin “Reket” ta vuajë në burgun e Strugës. Ai më herët punonte në depon e një lokali në Ohër. Kamçevi dhe Josifoviq arritën marrëveshje për vepra deri në vitin 2009. Kamçevi për keqpërdorim të shërbimit dhe autorizimeve ndërsa Josifoviq për larje parash. Kamçevi si pjesë e marrëveshjes nëpërmjet kompanisë “Kara SH.A Shkup ka paguar në llogarinë e shtetit mbi 5 milionë euro./Alsat/