Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski në “Top Tema” tha se me aplikacionin e ri StopKorona! për të monitoruar qytetarët që kanë pasur kontakte me një person të infektuar, siguria e të dhënave personale është e garantuar, diçka që shkakton shqetësimin më të madh midis qytetarëve.

“Ne kemi provuar dhe kemi arritur të gjejmë një zgjidhje teknologjike që do të kryejë punën që është e nevojshme, gjegjësisht do tu japim përgjigjen e nevojshme epidemiologëve me të cilët kemi pasur kontakte në 14 ditët e fundit, ndërsa nuk asnjë kontakt me të dhënat tona personale. Nuk përdoren të dhëna dhe nuk ka gjeolokacion. Neve na janë ofruar një sërë zgjidhjesh që nënkupton gjeolokacionin, përkatësisht monitorimin e qytetarëve, por vendosëm të mbrojmë privatësinë dhe të dhënat personale”, tha Mançevski.

Kompania që zhvilloi zgjidhjen ia kaloi kodit burimor, bazën e aplikimit MSHIA-së.

Ai tha se e rëndësishme është që aplikacioni i ri StopKorona të jetë i përhapur dhe se bluetoth duhet të jetë i kyçur.