Analisti politik Ilir Luma, për takimin e sotëm midis liderit të VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski dhe presidentit të LSDM-së dhe kryeministrit, Zoran Zaev, në të cilin, ndër të tjera, pranoi kërkesën e Mickoskit për shtyrjen e regjistrimit, thotë se me këtë Mickoski është në avantazh ndaj Zaevit.

Në emisionin “Klan debat” në TV Klan, ai tha se gjëja tjetër që pason pas takimit të sotëm të liderëve është që Mickoski të punojë, pra të krijojë parakushte për zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat sipas tij ndoshta do të jenë së bashku me ato lokale .

“Me këtë lëvizje, Mickoski mori drejtimin dhe ai do të bëjë gjithçka për ta detyruar Zaevn të krijojë parakushte për zgjedhje të parakohshme parlamentare që sigurisht do të jenë së bashku me ato lokale.” “Vetë fakti që kjo qeveri po përballet me problemin me Bullgarinë mund të fitojë disa pikë duke miratuar disa ligje kryesore, si ligjin e shtetësisë,” tha analisti Luma.