Nga LSDM kanë thonë se pushteti lokal në Shkup, i kryesuar nga OBRM-PDUKM dhe “E Majta” ka dështuar pas paraqitjes së dobët në menaxhimin e situatës pas stuhisë në Shkup.

Nga LSDM thonë se vetëm policia dhe institucionet e pushtetit qendror ishin në terren ndërsa sipas tyre pushteti lokal nuk gjendej askund.

“Pushtetet lokale të udhëhequra nga OBRM-PDUKM dhe drejtorët e ndërmarrjeve publike dështuan gjatë stuhisë që goditi Shkupin dhe rrethinën dje pasdite. Shkupi u përmbyt, rrugët, bulevardet, nënkalimet nën ujë, pemët dhe degët e rëna, trafiku i penguar dhe i vështirësuar, ndërsa pushteti lokal me në krye OBRM-PDUKM-në nuk gjendej askund.

Mbi 10.000 shtëpi u përmbytën dhe N.P. Ujësjellësi nuk bëri asgjë. Shihet se as kanalet dhe as pusetat nuk janë kontrolluar në kohë dhe nuk janë pastruar siç duhet. Vetëm policia dhe institucionet e pushtetit qendror ishin në terren, ndërsa pushteti lokal nuk gjendej askund. Me një fjalë, dështim i plotë i kuadrove të Mickoskit nga OBRM-PDUKM dhe “E Majta” që janë pushteti lokal në Shkup”, thonë nga LSDM.