Është një nga emrat që sjell shumë skandale.

Pos skandalit me çiftin zviceran ku u akuzua se vodhi nga ta shuma të majme me para, Loredana Zefi tashmë ka hyrë në konflikt me një faqe Instagrami në Gjermani, shkruan Syri Kosova.

Një faqe e njohur atje ia ka publikuar asnjë një video në të cilën sipas faqës është ushtruar dhunë dhe ofendim për ndjekësit e reperes.

Më poshtë, biseda e përkthyer tregon vazhdën e ngjarjes:

Loredana: “Ju keni publikuar videon time private dhe këngën time të re që nuk e ka dëgjuar askush akoma. Unë dua që ju ta fshini këtë video, pasi kjo gjë dëmton imazhin tim. Kënga do të publikohet së shpejti prandaj ju lutem fshijeni menjëherë”.

Faqja: “Na vjen keq por kjo gjë duhet të ketë pasoja! Ajo që bëni ju në video është vërtetë e dhunshme dhe e ndyrë për ndjekësit tuaj. Por, kënga është shumë e lezetshme”.

Loredana: “Ju lutem fshijeni… mund të jetë fundi im”.

Faqja: “Pranoj ta fshi nesër në ora 3 pasdite, por, paraprakisht duhet t’i plotësoni të gjitha kërkesat e pajtimit”.