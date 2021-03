Lideri i dytë suprem i shtetit të Iranit, Sayyid Ali Khamenei, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) e kanë krijuar Shtetin Islamik (ISIS) dhe se ato duhet të marrin përgjegjësi për këtë.

Khamenei, me anë të një cicërime në ‘Twitter’, ka vazhduar propagandën e tij duke thënë se me pretekstin e luftimit të organizatës ISIS, po ndërtojnë baza ushtarake nëpër Siri, përcjell Gazeta Express.

“Tani me pretekstin e luftimit të ISIS, ata po ndërtojnë baza ushtarake në Irak dhe Siri. Pastaj ata flasin me urrejtje dhe inat për praninë e Iranit në rajon, e cila ka qenë me kërkesë të qeverive legjitime të rajonit”, thuhet në postimin e tij.

Së fundmi, si rezultat i sulmeve të njëpasnjëshme nëpër bazat diplomatike të SHBA’së në Siri nga forcat që dyshohet të jenë mbështetur nga Irani, presidenti i SHBA’ve, Joe Biden, ka përkrahur bombardimin e zonave ushtarek të tyre.