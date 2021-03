Italia, Franca, Gjermania dhe Polonia shohin rritje të niveleve të infeksionit

Një valë e tretë e pandemisë Covid tani po përparon me shpejtësi në të gjithë Evropën. Si rezultat, shumë kombe të bllokuara nga fushatat e ngadalta të vaksinimit janë duke parë rritje të ndjeshme të rasteve.

Shkalla e infeksionit në BE tani është në nivelin më të lartë që nga fillimi i Shkurtit, me përhapjen e varianteve të reja të virusit Covid-19.

Disa vende janë vendosur të vendosin masa të reja të rrepta bllokimi në ditët e ardhshme – në kontrast me Mbretërinë e Bashkuar, e cila ka filluar ngadalë të rihapet.

Në Itali, autoritetet regjistruan më shumë se 26,000 raste të reja dhe 317 vdekje. Nga e hëna, pjesa më e madhe e Italisë do të vendoset nën bllokim dhe njerëzit do të lejohen të lënë shtëpitë e tyre vetëm për aryse thelbësore. Shumica e dyqaneve do të mbyllen, së bashku me baret dhe restorantet.

Në Francë, situata mbetet kritike. Në këtë 24 orësh, u regjistruan gati 30 mijë raste. Shifrat e larta të infektimeve e kanë çuar në nivele historike numrin e të shtruarve në terapinë intensive, të cilët zënë 70% të totalit duke futur në krizë gjithë sistemin spitalor vendas. Presidenti Macron ka vendosur ndalimin e udhëtimeve dhe kufizime të tjera në disa rajone,.

Në Gjermani, 10,554 infeksione të reja Covid u raportuan, një rritje prej 3,117 nga java e kaluar, pasi kreu i agjencisë së sëmundjeve infektive të vendit pranoi se vendi ishte tani në kapjen e një vale të tretë të Covid-19.

Në mënyrë të ngjashme edhe në Poloni, mbi 21 mijë raste të reja, shifra më e lartë ditore që nga Nëntori. Kufizime të reja pandemike ka të ngjarë të shpallen këtë javë. Autoritetet polake tashmë kanë vendosur kufizime të rrepta përfshirë ndalimin e tubimeve shoqërore, mbylljen e shkollave dhe restorantet mund të shërbejnë vakte vetëm me delivery.

Përveç kësaj, të dyja shtetet Hungaria dhe Republika Çeke kanë raportuar nivele të larta infektimi dhe vdekje nga Covid dhe zyrtarët shëndetësorë kanë paralajmëruar që shifrat ka të ngjarë të përkeqësohen në javët e ardhshme.