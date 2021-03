Dekreti që do të miratohet sot nga këshilli i Ministrave në Itali e që do të jetë në fuqi nga 15 Mars deri më 6 Prill paraqet masa më kufizuese, në lidhje me kufizimin e rajoneve, me kalime të shumta në zonat e kuqe dhe portokalli; dhe në lidhje me mbylljet e planifikuara gjatë pushimeve të Pashkëve.

Ky është treguesi nga takimi që po zhvillohet aktualisht midis guvernatorëve dhe qeverisë italiane për të ilustruar masat që do të përfshihen në dekretin që do të miratohet sot nga këshilli i Ministrave.

Synimi i qeverisë do të jetë gjithashtu të mbyllë vendin gjatë pushimeve të Pashkëve: i gjithë vendi duhet të kalojë në zonën e kuqe në 3, 4 dhe 5 Prill.