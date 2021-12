Moti nesër do të jetë me reshje lokale të shiut, kryesisht në pjesën perëndimore dhe lindore të vendit. Në vendet malore do të ketë reshje bore.

Temperatura minimale do të jetë nga dy deri 7 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 6 deri 14 gradë celsius.

Gjatë ditëve të ardhshme, në pjesët perëndimore të vendit, në malore do të ketë reshje të shiut dhe do të bëjë edhe shtresë të madhe.

Gjatë ditës së diel do të ketë reshje të borës, ndërsa gjatë së hënës do të ketë mot të ftohtë dhe të vranët me erë të përforcuar në drejtim verior.