Propozimi i Bashkimit Evropian është pranuar në Kuvendin e Maqedonisë, ndërsa protokolli bilateral është nënshkruar dje në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Bullgarisë.

“Interesi i Bullgarisë është i mbrojtur, ky është sukses edhe për diplomacinë”, tha eurodeputeti dhe reporteri i përhershëm i Parlamentit Evropian për Maqedoninë, Ilhan Kyqyuk, i ftuar mëngjesin e sotëm në emisionin “Dita fillon” në BNT.

“Nuk kemi nevojë të kërkojmë se kush është fituesi apo kush humbësi në këtë bisedë të gjatë”, theksoi ai.

Sipas Kyqyk, marrëveshja e vitit 2017 ishte e suksesshme, pasi në atë paraqiste probleme të caktuara, por gjithashtu dha një mundësi për të filluar një bisedë komplekse për të kaluarën, e cila kalon edhe përmes bisedës për të ardhmen.

“Ne po nënshkruajmë marrëveshjet në lidhje me kushtetutën e Bullgarisë dhe kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Ndoshta sipas këtij protokolli, sipas të cilit ministrat kanë nënshkruar dje, zonja Gençovska si ministre e punëve të jashtme bullgare ka nënshkruar pjesën që thotë gjuha bullgare në lidhje me kushtetutën e Republikës së Bullgarisë dhe gjuha maqedonase në lidhje me kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, sqaroi Kyqyk.

Ai theksoi se në shekullin e 21-të, të sfidosh identitetin dhe gjuhën e dikujt është thjesht joevropiane dhe e paqëndrueshme.