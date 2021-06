Presidenti i El Salvadorit deklaroi se ai do të bëjë ligjore përdorimin e kriptomonedhës Bitcoin në vend.

Nëse plani i tij mbështetet nga kongresi, vendi i Amerikës Qendrore do të ishte i pari në botë që do të miratojë zyrtarisht monedhën digjitale. Bitcoin do të përdoret së bashku me dollarin amerikan, monedhën zyrtare të El Salvadorit.

Presidenti Nayib Bukele thotë se Bitcoin do ta bëjë më të lehtë për salvadorianët që jetojnë jashtë vendit të dërgojnë pagesa në shtëpi.

“Në terma afatshkurtër, kjo do të gjenerojë vende pune dhe do të ndihmojë në sigurimin e përfshirjes financiare për mijëra jashtë ekonomisë zyrtare”, tha z. Bukele në një konferencë Bitcoin në Florida, duke shtuar se kjo gjithashtu mund të rritë investimet në vend.

Do të ishte një hap unik dhe i guximshëm, i pari nga një vend sovran, dhe që mund të jetë pjesë e tërheqjes për Bukele, një udhëheqës i ri, i pëlqyer nga media dhe shumë popullor që shqetëson Uashingtonin për tendencat e tij gjithnjë e më autokratike.

Ka akoma shumë pikëpyetje se si monedha digjitale do të bëhej monedha legale e vendit – do të nevojitej një rregullim i madh i infrastrukturës financiare të El Salvadorit me Bitcoin në zemër të saj. Por, në thelb, duket se kjo është ajo që Bukele po propozon.

Pjesa më e madhe e ekonomisë në zhvillim të El Salvadorit bazohet në dërgesat e parave nga jashtë dhe kalimi në një monedhë digjitale mund t’u lejojë anëtarëve të familjes të shmangin tarifat e kushtueshme të përfshira në dërgimin e parave në shtëpi çdo muaj.

Sido që të jetë, është një lëvizje e cila ka të ngjarë të forcojë imazhin e Bitcoin si “monedha e së ardhmes” dhe qëndrimin e Presidentit Bukele midis mbështetësve të tij si një novator.