Kuvendi këtë pasdite miratoi ligjin mbi taksën e automjeteve motorike që parashikon ndryshim në sistemin e taksave për automjetet, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Përveç komponentës së vlerës së taksimit të automjeteve motorike, taksa do të llogaritet në bazë të përbërësit mjedisor që do të rezultojë nga sasia e dioksidit të karbonit mesatar-emetimet e CO2 të shprehura në gram për kilometër.

Sipas Qeverisë, kjo do të kontribuojë në përdorimin e automjeteve me motor të ulët CO2, stimulimin e importit të automjeteve të reja dhe miqësore me mjedisin, të cilat do të zvogëlojnë më tej ndotjen e ajrit dhe do të krijojnë mjedis më të shëndetshëm për të gjithë qytetarët në vend. Në të njëjtën kohë do të kontribuojë në rinovimin e parkut të vozitjes.

Pritet që dispozitat e Ligjit të taksave për automjetet të kenë implikime fiskale pozitive në buxhetin e RMV-së, duke pasur parasysh se objekti i taksimit nuk ka të bëjë vetëm për veturat e pasagjerëve, por përfshirja do të zgjerohet edhe për automjetet motorike.