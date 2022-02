Në Kosovë, vëllezërit Osmani njihen si miliarderë të famshëm. Prej vitesh jetojnë në Gjermani, ku kanë pasur probleme me drejtësinë për pasurinë, por bizneset i shtrijnë edhe në Spanjë, Belgjikë, Holandë dhe vende të tjera europiane. Paratë raportohet se i kanë investuar në ndërtim, shitblerje pronash, lojëra fati.

Por orët e fundit, në mediat europiane, vëllezërit Osmani po përmenden si një klan i rëndësishëm, që sillnin kokainë nga Amerika Latine, për ta shpërndarë nëpër Europë.

Mediat belge ishin të parat që raportuan për operacionin ku morën pjesë 600 policë dhe që u shtri në 7 vende europiane, të organizuar nga Europol. Në shënjestër ishte një organizatë e trafikut të kokainës e drejtuar nga shqiptarët, emrat e të cilëve janë zbuluar dje.

50-vjeç, shqiptar nga Kosova, Bashkim Osmani prezantohet në mediat spanjolle si bosi mafioz i dashuruar me Majorkën. Anëtar i një klani me biznese të dyshimta në Gjermani – ku tashmë ishte dënuar me gati katër vjet burg së bashku me vëllain e tij në 2008 për një krim ekonomik – ai mbërriti në ishull dy dekada më parë dhe u martua me një grua gjermane në rezidencën e tij ka mesuar Lapsi.al. Për banketin me qindra të ftuar, solli me avion privat artistë të njohur gjermanë dhe shqiptarë.

Osmani kalon periudha të gjata në Majorka, shkruan mediat spanjolle, aty ku u arrestuan bashkëshortja dhe vjehrri i tij. Operacioni i Europol i pagëzuar “Shqiponja e zezë” e kapi Bashkim Osmanin në Kroaci. Pas pak ditësh, ai të ekstradohet në Spanjë.

Një foto e Bashkim Osmanit me aktorët Nick Nolte dhe Til Schweiger në restorantin Ritzi në Puerto Portals, ka pushtuar mediat spanjolle. Restoranti, sipas hetimeve mund të ishte përdorur për pastrim parash.

Kërkimi në rezidencën e Bashkim Osmanit në Camp de Mar, të martën zgjati më shumë sesa pritej. Përpjekjet e agjentëve u përqëndruan në hapjen e kasafortës. Pas disa orësh punë, arritën ta hapin dhe gjetën para, bizhuteri dhe dokumentacion. Një pjesë e parave, disa mijëra euro, ishin pothuajse para syve të agjentëve, në vendin më të papritur, mes një kutie me peceta higjienike që ndodhej në banjë.

Hetimi e vendos Osmanin në krye të një organizate kriminale të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave. Arrestimi i tij ishte një nga prioritetet kryesore të agjentëve. Sipas hetimeve, rrjeti i është përkushtuar futjes së sasive të mëdha të kokainës në Evropë nga Amerika e Jugut përmes porteve të ndryshme evropiane, raporton Lapsi.al. Droga shpërndahej në të gjithë kontinentin me aeroplanë privatë, automjete me fund të dyfishtë, pako postare dhe kontejnerë transporti.

Më shumë se 30 milionë euro të pastruara, investime në pasuri të paluajtshme në Majorka, 86 piktura vaji me vlerë pesë milionë euro, shtatë makina luksi, 16 orë luksoze, 203,000 euro në para të thata dhe 40,000 në kriptovaluta. Kjo është pasuria e sekuestruar në Mallorca ndaj Bashkim Osmanit, drejtuesi kryesor i rrjetit të pastrimit të parave të çmontuar të martën e kaluar në Mallorca. Organizata e kishte grumbulluar këtë pasuri të madhe falë pastrimit të fitimeve të mëdha të marra nga importi i kokainës së sjellë nga Amerika e Jugut thotë media spanjolle.

Gjithsej 18 arrestime ndodhën në ishull. Një nga pikat e forta ishte inspektimi në restorantin Ritzi në Puerto Portals. Agjentët hynë gjithashtu në hotelin BO, i cili përfaqëson organizatorin e komplotit, dhe në objektin e vendosur në katin e parë.

Sasia e kriptomonedhave të sekuestruara nga kjo organizatë zbuloi mënyrën se si bitcoin dhe altcoin përdoren për pastrimin e parave.

Agjentë të FBI-së amerikane dhe NCA britanike ishin të pranishëm në operacion.

Përveç Majorkës, Belgjika ishte qendra tjetër e madhe nervore e këtij makrooperacioni kundër pastrimit të parave. Vetëm në Belgjikë u bënë 30 arrestime dhe u sekuestruan 1.3 milionë euro. Gjithashtu aty u sekuestruan një duzinë armësh të lehta, dy me silenciator, dhjetë kilogram kokainë, 13 automjete dhe 1 mijë litra përzierës për përgatitjen e drogës.

Duke qenë se agjentët spanjollë dhe belgë ishin të përfshirë në hetime të ngjashme ndaj organizatës së drejtuar nga vëllezërve Osmani, ata krijuan një grup të përbashkët pune të mbikëqyrur nga Eurojust, nëpërmjet Europolit.

Organizata kishte degë në lagjen e dritave të kuqe të Hamburgut, Sankt Pauli, ku dy persona u hetuan. Objektivi kryesor është arrestuar në Kroaci së bashku me një person tjetër dhe një tjetër ka mbetur nën hetim. Në këtë vend janë kryer tre kontrolle, ku janë sekuestruar dy pistoleta, 56 mijë euro dhe disa kompjuterë dhe celularë, raporton Lapsi.al. Operacionet antidrogë të vitit 2018 të kryera në Spanjë shërbyen për të zbuluar se paratë e përfituara nga shitja e kokainës pastroheshin me investime të mëdha në biznese. Mallorca zinte një vend të shquar në këtë aspekt. Sipas këtyre hetimeve, restoranti Ritzi de Portals dhe blerja e pasurive të paluajtshme në ishull ishte financuar me para nga trafiku i drogës.

Mediat italiane raportojnë se një nga figurat kryesore të organizatës që drejtohej nga vëllezërit Osmani është edhe Artur Shehu, vlonjati që ndërmjetëson me pronat në bregdetin shqiptar.Emri i Artur Shehut është lakuar për lidhjet me Sekretarin e Përgjithshëm të qeverisë Rama, Ëngjëll Agaçin.

Një përfaqësues i Artur Shehut është arrestuar si pronar i një objekti akomodimi në Viale Montegrappa. Detyra e “mëkëmbësit” të Artur Shehut ishte pastrimi i parave në zonën e Pratos. Bëhet fjalë për shuma të mëdha parash, që vijnë nga trafiku ndërkombëtar i kokainës nga Amerika e Jugut në Evropë përmes portit të Hamburgut. Klani Osmani zotëron pasuri të paluajtshme me vlerë disa dhjetëra milionëshe në Gjermani shkruajnë mediat italiane, që përmendin shfrytëzimin e prostitucionit. “Të gjitha kazinotë dhe shtëpitë publike në Pragë ishin nën kontrollin e tyre” shkruan IlTirreno.

Vëllezërit Qazim (me nofkën Feliks), Burim, Bekim dhe Bashkim Osmani u mposhtën nga operacioni “Shqiponja e zezë”, i ekzekutuar nga komanda e Karabinierëve të Pratos dhe Departamenti i Hetimeve Anti-Mafia i Firences.

Organizata kriminale importonte dhe menaxhonte trafikun me shumicë të kokainës nga Amerika Latine me transport detar dhe ajror me destinacion Evropën. Spanja dhe vendet e tjera të BE-së u përdorën më pas për operacione komplekse të pastrimit të të ardhurave nga trafiku i drogës për një vlerë të vlerësuar prej disa milionë eurosh. Grupi i rrezikshëm kriminal i tipit mafioz kishte krijuar një sërë kompanish në Majorka, Gjermani dhe Kroaci për të pastruar fitime të mëdha të paligjshme, duke përdorur emra të parë, pajisje komunikimi të koduara dhe duke bërë udhëtime të rregullta në Dubai, Meksikë dhe Kolumbi.

Ky operacion i përbashkët është rezultat i një hetimi ndërkombëtar kompleks që përfshiu Departamentin e Hetimeve Anti-Mafia (Dia) dhe Forcat Policore të Belgjikës, Spanjës, Gjermanisë, Holandës, Kroacisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, në bashkëpunim me Shërbimin e Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Policisë. dhe përfshiu mbi 600 oficerë policie, duke përfshirë Departamentet Speciale, të koordinuara nga Eurojust dhe Europol.