Mendoj se rotacionet janë të shëndosha, me sa di unë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë në pushtet për 22 vjet, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe i bëri një dush të ftohtë Ali Ahmetit, i cili nuk u pajtua me qëndrimin e tij. Deklarata, e kalitur me atë se Maqedonia nuk ka ligj për gjuhën shqipe, por ligj për gjuhët, shkaktoi një ortek reagimesh tek integratorët kryesorë, të cilët nuk mund të pajtoheshin me të vërtetën se kryeministri i Kosovës, si populli thotë, “i ka rënë me shuplakë në fytyrë”.

Mendoj se rotacionet janë të shëndetshme, me sa di unë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë në pushtet për 22 vjet. Që nga themelimi i saj si subjekt ka qenë në opozitë për rreth një vit e gjysmë. Rrotullimi është i shëndetshëm. Nga ana tjetër kam qenë 20 vite në opozitë. Tani jam në qeveri, pranverën e ardhshme mbarojnë 4 vjet, por fillimisht do të kemi zgjedhje të reja. Duhet të luftojmë me ide për qytetarët dhe shqiptarët. Nuk mendoj se duhet të luftojmë për pushtet. Le të fitojnë idetë, përkushtimi, patriotizmi, ndershmëria. Kjo duhet të jetë fitorja. Por rrotullimet janë të pashmangshme. Ne jemi një komb, kudo që janë shqiptarët, ne kemi një identitet dhe një gjuhë, por nuk mund të kemi një parti politike, ka shtuar Kurti.