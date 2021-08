Hari Kostov, si ish -ministër i Brendshëm në kohën e nënshkrimit të Marrëveshjes së Ohrit, pasi renditi arritjet me të, dha një vlerësim të situatës aktuale në vend.

Sipas tij, partitë politike në vendin tonë janë aq të ndara saqë tani, pas Marrëveshjes së Ohrit, ata duhet të nënshkruajnë një marrëveshje të re për të arritur reformat e nevojshme, të cilat do të mbështeten nga biznesi dhe shkenca, dhe pastaj duhet ta zbatojnë atë pavarësisht se kush është pushteti. Nga pikëpamja e biznesit, ai nuk kishte një pamje kaq rozë të rrugës në të cilën është Maqedonia, duke parë shpëtimin në formimin e një këshilli fiskal dhe bordit të monedhës për t’i dhënë fund borxhit të tepërt, buxhetet shtetërore megalomane të pambështetura nga të ardhurat, akumulimin e publikut administrata me kuadro partie, shpërndarja e ndihmës shtetërore pa një program të qartë dhe shndërrimi i saj në korrupsion, të cilat së bashku detyrojnë të rinjtë të emigrojnë.

“Partitë politike sot janë aq të ndara sa nuk mund të arrijnë një konsensus për një masë të vetme, as në cilën anë lind dielli,” tha Kostov, duke theksuar se kur LSDM ishte në opozitë, ata kritikuan ashpër shpenzimin joracional të parave të buxhetit, partia, rritja e pensioneve dhe të ngjashme, dhe tani VMRO-DPMNE po e bën këtë, ndërsa qeveria aktuale vazhdon me politikat e mëparshme.

– Në zgjedhje, partitë ndryshuan vetëm etiketat dhe tani VMRO-DPMNE po fajëson atë për të cilën i akuzoi LSDM. Dhe kështu për tridhjetë vjet ne kemi qenë në një rreth vicioz me pritshmëri të mëdha nga çdo ndryshim i qeverisë dhe zhgënjime më pas, tha Kostov.

Sipas tij, “marrëveshja” e re që ai propozoi duhet të zbatohet nga të gjitha partitë politike, pavarësisht se kush do të jetë në pushtet. Ai duhet ta zvogëlojë borxhin në kufij të durueshëm, sepse për shkak të projektit Shkupi 2014 dhe shpenzimeve rreth pandemisë, mundësia e huamarrjes për projektet e infrastrukturës të rëndësishme për ekonominë është ngushtuar në mënyrë të rrezikshme. Administrata publike me një kontratë duhet të racionalizohet në një numër të arsyeshëm, dhe ata që do të mbeten duhet të kenë paga më të larta. Duhet të ndalojë së përdoruri për punësim partiak si më parë. Buxheti, tha Kostov, është rritur nga 1.6 miliardë në 4.4 miliardë, dhe as standardi i jetesës së popullsisë dhe as BPK nuk janë trefishuar. Huamarrja, tha ai, po rritet dhe rezultatet janë më të vogla, kështu që ai propozoi formimin e një këshilli fiskal dhe një bord monedhe që do të kontrollonte shpenzimet, por edhe korrupsionin, për të cilin tha se ka arritur një shkallë të lartë tolerance në vend.

– A jam kaq naiv dhe pres që partitë ndonjëherë të harrojnë ndarjen e tyre? Unë nuk jam, dhe e di që sugjerimet e mia do të vijnë të vështira. Prandaj mendoj se do të jemi në rrethin vicioz për një kohë të gjatë, derisa të zgjohemi, tha Kostov në një gjuhë që politikanët në Maqedoni nuk e njohin. Artan Grubi reagoi ndaj kësaj duke vërejtur se është mirë të kesh pak opozitë, por theksoi se rrethi vicioz në të cilin jemi tani – është NATO.