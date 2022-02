Ministria e Kulturës nesër do të ketë takim me përfaqësuesit e Sindikatës për Kulturë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Bashkëpunimi mes Ministrisë së Kulturës dhe Sindikatës së Kulturës duhet të jetë në nivel të lartë, sepse duhet të funksionojmë pa probleme dhe duhet të dëgjojmë të gjithë”, tha sot ministrja e Kulturës Bisera Kostadinovska-Stojçevska, e cila shpreson që në takimin e nesërm me Sindikatën do të gjendet zgjidhja më e përshtatshme ku ka pasur një lëshim në interpretimin se çfarë do të thotë ligji për të dielën ditë jopune.

Ajo po ashtu shpreson se do të ndërmerren veprimet më të duhura që të mos ketë vonesa në punën e institucioneve të parapara me ligj, por megjithatë, siç tha ajo, të ruhet koncepti se e diela është ditë e familjes.

Lidhur me vonesën e pagesës së pagave për disa nga institucionet e kulturës, Kostadinovska-Stojçevska theksoi se është e vërtetë se si ministri është vonuar me disa vendime që është dashur të merren nga ministritë tjera referente, por shtoi se janë duke punuar për të marrë një përgjigje pozitive nga ministritë e tjera.