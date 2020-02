Sot është konfirmuar rasti i parë. Pacienti është pranuar dhe trajtuar në bazë të gjithë protokolleve dhe për trajtim të mëtutjeshëm, deklaroi kryeministri teknik, Oliver Spasovski.

Ai tha se situata është nën kontroll dhe shërbimet janë në gatishmëri për të reaguar.

“Nuk ka arsye për asnjë panik, sepse është vendosur kontroll, sistemet janë në gatishmëri dhe të gjithë masat që janë ndërmarr deri tani janë në bazë të protokolleve, por ja sot për herë të parë kalojmë në fazë tjetër që donë të thotë përballje me virusin. Apeloj qytetarët tu përmbahen rekomandimeve që janë dhënë nga ministria e Shëndetësisë. Institucionet kanë kuadro dhe pajisje dhe kapacitete, dhe në përputhshmëri me gjitha standardet po zhvillohen gjitha procedurat. Mirë është që me kohë kemi qasur ndaj rrezikut”, ka thënë Spasovski.

Ai tha se opinioni me kohë do të njoftohet për të gjitha zhvillimet.