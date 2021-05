Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka njoftuar se Komisioni për Sëmundje Infektive në mbledhjen e sotme ka njoftuar se janë propozuar disa masa të reja.

Një nga masat është shkurtimi i orës policore, gjegjësisht i njëjti të fillojë nga ora 24:00, ndërsa puna e objekteve hotelerike të mbarojë në 23:00.

Po ashtu është propozuar që organizimi i ngjarjeve në të hapur të bëhen me 30% të kapaciteteve me respektim të protokolleve të miratuara në vitin 2020, raporton SHENJA.

Kapaciteti i çerdheve do të rritet në plus pesë fëmijë, gjegjësisht nga 154 në 20 në grup.

Punëtorët shëndetësor mund t’i shfrytëzojnë pushimet vjetore të vjetra dhe të reja.