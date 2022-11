Në Malin Sharr mbrëmë ka rënë bora e parë. Nga fotot dhe video të shpërndara në rrjetet sociale shihet se majat e Malit Sharr janë mbuluar nga bora

Sipas DPHM-së, sot në vendet malore të vendit do të ketë reshje të borës.

Moti sot në vend do të jetë pjesërisht i vranët me reshje lokale të shiut. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor.