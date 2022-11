Maqedonia merr këstin e parë prej 110 milionë euro nga huamarrja e fundit e miratuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar prej 530 milionë euro përmes Instrumentit për maturi dhe likuiditet, njoftojnë nga Ministria e Financave, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Më parë, Bordi i Drejtorëve të FMN-së miratoi kredinë për Maqedoninë në kuadër të Instrumentit për maturi dhe likuiditet.

Sipas Ministrisë, fondet janë për përballimin e “goditjes që vjen nga jashtë, për mbështetjen e qytetarëve dhe kompanive dhe stabilitetin në furnizimin me ushqime dhe energji”.

Këto 110 milionë euro do të tërhiqen menjëherë dhe do të përdoren deri në fund të këtij viti kalendarik dhe kësti i radhës prej 155 milionë eurosh do të përdoret gjatë vitit 2023.

Ministria shton se pjesa tjetër ofrohet vetëm si masë paraprake dhe rezervë për vendin