Klubi i karatesë FATI nga Tetova është nga sot (8-10 nëntor 2024, Sarajevë të Bosnjës) do tii fillojnë garat në Kampionatin e XXIV me rradhë Ballkanik për Kadet, Junior dhe U-21. Ngjyrat e klubit tonë në kuadër të reprezentacionit do ti mbrojnë këto garrues: -Erdona Ziberi +68 kg U21 – Luka Bojoski +84 kg U21 – Andi Ziberi Junior -76kg – Isa Elmazi Kadet -70kg dhe -Aldin Abazi Junior -55Kg. Poashtu në këtë Kampionat Bllakanik trajneri i Klubit Arlind Huseini do të merr pjesë në cilësinë e drejtorit sportiv të Kombëtares të Maqedonisë.