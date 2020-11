Në fund të kësaj jave, fillon ndërtimi për spitalin e modular në Gjevgjeli.

Siç informojnë nga Ministria e Shëndetësisë, fusha në të cilën do të vendoset spitali i modular covid në Gjevgjeli është gati, ndërsa në fund të kësaj jave pritet të fillojë ndërtimi i spitalit. Betonizimi është kompletuar plotësisht, dhe është instaluar infrastruktura – furnizimi, kullimi në rrjetin e kanalizimit, kabllot nëntokësore të energjisë.

Qendra Covid në Gjevgjeli do të ketë një sipërfaqe prej 400 metra katrorë me një hyrje të veçantë për stafin. Do të ketë një hyrje të veçantë për pranimin, regjistrimet, ekzaminimin, testimin, mundësinë e rrezeve X, ekzaminimin EHO të pacientëve dhe përcaktimin e terapisë.

Në segmentin e fundit do të ketë një dhomë izolimi dhe një spital për deri në 15 pacientë.