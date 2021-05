Këshilltarja e FIFA-s, Evelina Christillin konfirmon se është plotësisht e mundur që UEFA të përjashtojë Juventusin, Barcelonën dhe Real Madridin mbi projektin e tyre të Superligës.

UEFA ka njoftuar se ata do të marrin masa disiplinore kundër tre klubeve të mbetura të angazhuara në kampionatin e shkëputur.

“Tani jam këshilltare në UEFA dhe nuk ishte e lehtë gjatë ditëve të Superligës. Atë ditë (Presidenti i UEFA-s Aleksandar) Ceferin ishte ndoshta më i zemëruar se sa u shfaq në media, ”tha Christillin në ngjarjen Foglio Sportivo.

“Në këtë moment, situata është që dy nene në statutin e UEFA-s, 49 dhe 51, ishin thyer plotësisht nga këto klube. Komiteti i etikës mbajti hetimin e tyre dhe UEFA tha se ata do të vazhdojnë me veprim, kështu që tani ose ata arrijnë një marrëveshje me klubet ose kjo vazhdon.

“Nuk ka asnjë sanksion të caktuar për thyerjen e nenit 51, kështu që është plotësisht brenda të drejtave të UEFA-s për të vendosur dhe ato mund të shkojnë në ekstreme.

“Atëherë pa dyshim do të ketë një apel në Tribunalin e Sportit (TAS) dhe ndoshta edhe në sistemin e drejtësisë civile. Të tre klubet tashmë lëshuan një deklaratë duke nënvizuar se Tribunali në Madrid dha mbështetjen e tyre, kështu që situata është në ajër”, tha ajo.