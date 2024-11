Kallëzim penal ndaj shefit të policisë nga Koçani, për shpërdorim të pozitës zyrtare

Departamenti për Kontroll të Brendshëm, Hetime Penale dhe Standarde Profesionale në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, ka dorëzuar kallëzim penal kundër A.M (45) nga Koçani për dyshimin për veprën penale “shpërdorim i pozitës dhe pushtetit zyrtar” nga neni 353 i Kodit Penal.

Parashtruesi, punonjës i MPB-së në pozitën Udhëheqës i Departamentit për Inteligjencë Kriminale, Statistikë dhe Dokumentacion në Repartin e Policisë – Koçan – SPB Shtip, më 11.07.2024, në disa raste me automjetin e tij privat ka kaluar në pikën e pagesës në Kadrifakovë dhe Preod pa paguar biletë individuale, ai u tregoi të punësuarve në kabinën e tij letërnjoftim dhe kaloi nëpër kabinat e pagesës.

Në lidhje me ngjarjen, Ndërmarrja Publike “Rrugët e Shtetit” ka siguruar video-material nga kamerat e sigurisë të kabinave të përcaktuara me pagesë, ku shihet aplikuesi duke treguar letërnjoftimin e tij zyrtar.

Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, Hetimeve Penale dhe Standardeve Profesionale pranë Departamentit të Procedimit Disiplinor dhe Gjyqësor ndaj A.M. do të paraqesë propozim për fillimin e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë për shkelje të disiplinës së punës dhe do të largohet nga vendi i punës deri në përfundimin e procedurës.