Bullgaria mohon identitetin maqedonas. Kjo është baza e qëndrimeve bullgare për Maqedoninë, mohojnë ata. Ky është thelbi i qëndrimeve të tyre, mohimi. Ata mund të thonë çfarë të duan, por ka një përpjekje të vazhdueshme për të mohuar identitetin maqedonas. Ky është qëllimi për të sfiduar identitetin dhe për të krijuar një stimul për qytetarët maqedonas këtu me nënshtetësi bullgare dhe për ta sfiduar atë në kohën e tyre. Pozicioni bazë i Bullgarisë nuk ka ndryshuar, pozicioni i saj ndaj historisë nuk ka ndryshuar”. tha Edward Joseph, ekspert ballkanik Universitetin Johns Hopkins në Uashington, në një intervistë për “MTV”.

Ai përsëriti propozimin e tij që Shtetet e Bashkuara të afirmojnë identitetin maqedonas, përmes një marrëveshjeje të veçantë ndërmjet SHBA-së dhe Maqedonisë së Veriut, një dokument kulturor dypalësh në kuadër të dialogut strategjik që do të afirmojë identitetin, sepse ky tashmë është problem edhe i NATO-s dhe i Shtetet e Bashkuara.

“Bullgaria anëtare e NATO-s po përdor pozicionin e saj si anëtare e BE-së për të kryer efektivisht agresionin identitar, i cili është një formë agresioni kundër një aleati tjetër të NATO-s. Ne nuk mund ta kemi këtë në NATO, ky lloj agresioni është i ngjashëm me atë që bën Rusia në Ukrainë kur e quan shtet artificial, e bën Bullgaria, ju quan ju jeni një komb artificial, ju jeni Bullgari, gjuha juaj është bullgare, historia juaj deri në vitin 1944 është bullgare.

Ne themi se është e papranueshme. Putini e bën me bomba, Bullgaria me bllokada. Ky është një problem i NATO-s, sepse një anëtar po agreson një tjetër. Por ky është një problem edhe për Shtetet e Bashkuara. Për shkak se presidenti Rumen Radev dhe të tjerët në parlamentin dhe zyrtarët bullgar e përdorin këtë çështje për një agjendë që është aleate me Putinin, ata që e përdorin këtë çështje në Bullgari janë aleatë të Putinit. Kjo është arsyeja pse është një problem për Shtetet e Bashkuara”, tha Joseph.