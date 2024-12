Rrjeti telemetrik sizmologjik i Republikës së Maqedonisë, i mirëmbajtur nga Observatori sizmologjik pranë Fakultetit Matematiko-Natyror në Shkup, mëngjesin e sotëm herët, më 16.12.2024, ka regjistruar tre tërmete në pjesë të ndryshme të Maqedonisë.

Sipas të dhënave të deritanishme në dispozicion të Observatorit:

Në orën 01:12 është regjistruar një tërmet, epiqendra e të cilit ishte 111 km në juglindje të Shkupit, në zonën epiqendrore të Valandovës me magnitudë lokale Rihter ML3.3 dhe është ndjerë në Vallandovë, Bogdanci dhe rrethinë me intensitet III shkallë sipas shkallës makrosizmike evropiane.

Në orën 01:14 është regjistruar një tërmet, epiqendra e të cilit ndodhet 113 km në juglindje të Shkupit, në zonën epiqendrore të Vallandovës me magnitudë lokale Rihter ML2.2 dhe është ndjerë në Vallandovë dhe rrethinë me intensitet III gradë sipas shkallës makrosizmike evropiane.

Në orën 01:22 është regjistruar një tërmet me epiqendër në Shkup me magnitudë lokale Rihter ML2.7 dhe është ndjerë në Shkup dhe rrethinë me intensitet III shkallë sipas shkallës makrosizmike evropiane.