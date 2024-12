Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë ka shpallur konkurs për punësimin e 600 policëve.

Në njoftim janë publikuar vendet dhe kushtet për vendet e lira të punës.

“I. Për lidhjen e marrëdhënies së punës për 600 kandidatë në vendin e punës ,,Polic’’ për punë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe atë:

1. në Sektorin e Punëve të Brendshme Shkup —————————300 kandidatë

2. në Sektorin e Punëve të Brendshme Ohër —————————30 kandidatë

3. në Sektorin e Punëve të Brendshme Kumanovë ——————15 kandidatë

4. në Sektorin e Punëve të Brendshme Shtip —————————35 kandidatë

5. në Sektorin e Punëve të Brendshme Tetovë ————————20 kandidatë

6. në Sektorin e Punëve të Brendshme Manastir ———————15 kandidatë

7. në Sektorin e Punëve të Brendshme Veles ————————15 kandidatë

8. në Sektorin e Punëve të Brendshme Strumicë ———————40 kandidatë

9. në Qendrën Rajonale për Çështje Kufitare Veri ———————25 kandidatë

10. në Qendrën Rajonale për Çështje Kufitare Perëndim ————20 kandidatë

11. në Qendrën Rajonale për Çështje Kufitare Lindje——————20 kandidatë

12. në Qendrën Rajonale për Çështje Kufitare Jug ——————15 kandidatë

13.në Departamentin për Operacione Speciale Policore_ _ _ _ _ 50 kandidatë

1. Kandidatët duhet t’i përmbushin kushtet e përgjithshme si në vijim:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;

– të jetë i moshës madhore, por të mos i ketë të mbushura 25 vjet nëse për herë të parë lidhë marrëdhënie pune në vendin e punës në Ministrinë e Punëve të Brendshme për të cilën është i paraparë arsimi i mesëm;

– në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik;

– me kontrollimet e sigurisë të vërtetohet se nuk ka rrezik të sigurisë për punësim të kandidatit;

– të ketë të përfunduara së paku katër vjet të arsimit të mesëm;

– të ketë aftësi shëndetësore dhe psikofizike;

– me aktgjykim të prerë të mos i jetë i shqiptuar dënim për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

– të mos jetë anëtar i një partie politike ose anëtar i organeve dhe trupave të një partie politike dhe

– të ketë të dhënë testin e integritetit.

2. Kandidatët duhet t’i përmbushin kushtet e veçanta si në vijim:

– gjatësia e nevojshme trupore të paktën 175 cm (meshkuj), gjegjësisht 165 cm (femra)

– përgatitje të lartë individuale.

3. Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dëshmi për plotësimin e kushteve të nevojshme për vendin e punës, në origjinal ose kopje të vërtetuar nga noteri, përkatësisht:

– certifikatë nga Libri amë i të lindurve,

– diplomë për mbarimin e arsimit të mesëm katërvjeçar dhe

– dy fotografi, me dimensione 3,5 cm х 4,5 cm”, thonë nga MPB.

Me kërkesën, shtojnë nga atje, kandidati është i obliguar të dorëzojë deklaratë të nënshkruar nga vetë ai me të cilën konfirmon se nuk është anëtar i partisë politike ose anëtar i organeve dhe trupave të partisë politike.