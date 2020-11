Zëdhënësi i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Muhamed Hoxha në konferencën e sotme për shtyp deklaroi se të gjitha opsionet për ballafaqim me pandeminë janë të hapura.

“Të gjitha opsionet për ballafaqim me pandeminë janë të hapura. Së pari presim që të mbahet Këshilli i Sigurisë tek Presidenti Pendarovski.

Nuk përjashtohet asnjë mundësia që deri në fund të kësaj jave të mbahet seanca në të cilën qeveria do të merrte edhe masa të tjera për ballafaqim me pandeminë, për të cilën do të informohet opinioni”, tha Hoxha.